Глава Каширы Шувалов поздравил сельских старост с профессиональным праздником

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В Кашире впервые в истории поздравили старост с профессиональным праздником, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В 2023 году сельские старосты впервые отметили свой профессиональный праздник.
С этим событием их поздравил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Церемония состоялось в Доме культуры в Ожерелье.
Он также отметил, что именно благодаря этим активным гражданам удается выстроить диалог между местными жителями и органами власти.
Шувалов виновникам торжества благодарственные письма и подарки, а после старосты смогли посмотреть праздничный концерт.
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С этим событием их поздравил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Церемония состоялось в Доме культуры в Ожерелье.
«Старосты — это неравнодушные жители, выражающие интересы своих односельчан. Именно вы, старосты, озвучиваете те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, – провести газ, наладить ситуацию с водой, отремонтировать дорогу. Своей работой вы помогаете улучшить условия жизни в деревнях и поселках», - с такой речью перед старостами выступил Шувалов.
Он также отметил, что именно благодаря этим активным гражданам удается выстроить диалог между местными жителями и органами власти.
Шувалов виновникам торжества благодарственные письма и подарки, а после старосты смогли посмотреть праздничный концерт.
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Евгения Парфентьева