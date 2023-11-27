Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери

Фото: администрация городского округа Кашира
В Доме культуры имени Ленина состоялся праздничный концерт, который был приурочен к Дню матери.
Почетными гостями стали глава Каширы Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров и священник Валерий Сосковец.
Михаил Шувалов поздравил жительниц Каширы с праздником и вручил почетные грамоты многодетным мамам и мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Михаил Шувалов поздравил жительниц Каширы с праздником и вручил почетные грамоты многодетным мамам и мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Мама… Сколько любви в этом слове! Оно сопровождает нас всю жизнь. Мамины руки, мамины объятия. Нет ничего ближе и нежнее. И потому слова «Люблю тебя, мама» так дороги каждому»,-сказал Михаил Шувалов.После поздравлений с концертной программой «Негасимый материнский свет» выступили творческие коллективы и артисты из Каширского городского округа.
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Мария Фирсова