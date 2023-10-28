Глава Каширы Шувалов принял участие в экологической акции «Зеленый город»

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Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял участие в экологической акции «Зеленый город», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Экологическую акцию провели рядом с Домом культуры имени Ленина Каширы.
Михаил Шувалов лично высадил саженцы голубых елей. Вместе с главой городского округа посадкой деревьев занялся каширский путешественник Александр Морозов. Он является мировым рекордсменом по кругосветному путешествию на автомобиле «УАЗ».
Шувалов, Морозов и волонтёры высадили голубые ели, саженцы для которых путешественник вырастил сам. Отмечается, что семена для будущих гигантов он собрал у стен Кремля. Саженцами он также поделился с городским парком Каширы.
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Михаил Шувалов лично высадил саженцы голубых елей. Вместе с главой городского округа посадкой деревьев занялся каширский путешественник Александр Морозов. Он является мировым рекордсменом по кругосветному путешествию на автомобиле «УАЗ».
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Евгения Парфентьева