Глава Каширы Шувалов встретился с коллективом сотрудников ДПС

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов встретился с руководством и коллективом 16 батальона 2 полка ДПС (южный), базирующийся на автодороге М-4 «Дон».
В рамках встречи глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил благодарственные письма сотрудникам, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Пост, на котором базируются сотрудники 16 батальона 2 полка ДПС, за сутки проезжает около 18 тысяч автомобилей, а за месяц насчитывается порядка 2 миллионов автомобилей.
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«Важно, что для несения службы и подготовки личного состава на базе поста созданы необходимые условия, включая собственную базу, где отрабатываются практические навыки. А число пресеченных преступлений и правонарушений является ключевым показателем работы сотрудников батальона, их вклада в обеспечение безопасности на дорогах округа», — отметил Михаил Шувалов.
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Алиса Сергиенко