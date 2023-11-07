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Глава КБР вручил Адаму Кадырову республиканский орден

07 ноября 2023, 20:48
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Это уже пятая награда, которую сын главы Чечни получил за последние пару месяцев.

«Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», - прокомментировал награждение Кадыров-страший.


Он также отметил, что его сын был удостоен награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

При этом, вчера Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.

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#рамзан кадыров
#чечня
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Глава Истры Витушева провела совещание по развитию системы оповещения населения
07 ноября 2023, 21:15

Фото: Пресс-служба городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева провела совещание по реализации плана развития системы оповещения населения, об этом Витушева рассказал в своем Telegram-канале.
«Муниципальная система оповещения запускается оперативным дежурным МКУ «ЕДДС-112 городского округа Истра». Основная задача - централизованное оповещение населения при ЧП различного характера, а также информирование граждан о дальнейших действиях в нестандартных ситуациях», - прокомментировала ситуацию Витушева.

Он также ответила, что в настоящий момент в городском округе уже введены в эксплуатацию 55 стационарных систем оповещения и 4 мобильных комплекса. При этом, работы по установке систем продолжаются. В ближайшее время ещё два сиренно-речевых комплекса должны появиться в Павловской Слободе.

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#татьяна витушева
#подмосковье
#население
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В Жуковском состоялось открытие мемориальной доски Герою СССР Мосолову
07 ноября 2023, 20:15

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному лётчику-испытателю Георгию Мосолову. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что памятную доску установили на том доме, где жил Мосолов.

На торжественном открытии были родственники, коллеги, знакомые Героя СССР, а также представители градообразующих и общественных организаций, жители города и депутаты. Уточняется, что на мероприятии присутствовали сын летчика Георгий Мосолов, Герой РФ Павел Власов, Герой РФ Марат Алыков, депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель жуковского Совета депутатов Борис Аубакиров, а также волонтёры Московской области.

Георгий Мосолов поднял в небо и провел испытания более 50 типов самолётов, а также установил шесть мировых авиационных рекордов: три абсолютных и три всесоюзных.

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#герой
#жуковский
#память
#московская область
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Психолог Оболонский заявил о буллинге учителей в школах
07 ноября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявил, что на учителей в школах оказывается огромное давление как со стороны руководителей, так и со стороны учеников и их родителей.
«Давление на учителей со стороны учеников и их родителей обостряются в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. У родителей и школьников растёт стресс на тему успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз. Не будем игнорировать выгорание в учительской среде – у них большие нагрузки, особенно это было заметно в период пандемии», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Оболонский.

Он добавил, что нередки случае и обратной стороны, когда учителя давят на учеников, что также является следствием психологической перегрузки и приводит к тому, что педагог вымещает весь негатив на детях, что также неправильно.

Оболонский считает, что руководители образовательных организаций должны беспокоится о психологическом состоянии педагогов, поскольку это оказывает значительное влияние на весь образовательный процесс.

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Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды

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#педагог
#психолог
#учителя
#стресс
#образование
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Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды
07 ноября 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/AntonioGuillem

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников объяснил, что травле может быть подвергнут и ребёнок из благополучной среды.
Он также добавил, что и источником агрессии по отношению к сверстникам ребёнок, воспитанный в нормальных условиях, также может стать.

«Травля – это системное, агрессивное поведение группы людей относительно одного или двух человек. Есть в этом процессе и наблюдатели, и те, кто травит, и те, кого травят. Это мероприятие, длящееся во времени. Что касается агрессивной среды – подростку из благополучной среды не гарантировано, что он избежит травли или того, что он сам не станет источником агрессии», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Заников.

При этом, по его словам, методик работы с подобными ситуациями и подростками много, но не все их применяют должным образом.

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#обучение
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#наблюдатели
#люди
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Депутат Останина назвала идею передачи детей государству за деньги аморальной
07 ноября 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею поощрения женщин, передумавших делать аборт, и последующей передачи их детей на воспитание государству аморальной и безнравственной.
Она отметила, что фактически, это напоминает продажу детей.

«Купля-продажа людей, а дети тоже люди, запрещена и уголовно наказуема. Напомню, что с первых минут рождения ребёнок имеет тесную связь с мамой. Бесчеловечно отнимать ребёнка за деньги у матери. Ребёнок имеет право воспитываться в семье, где есть мать и отец. Поэтому пополнять казённую организацию путём покупки детей у наших женщин, я считаю, безнравственно и аморально», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Останина.

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#дети
#мать
#отец
#рф
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Депутат Арефьев призвал обложить сверхбогатых налогом до 30%
07 ноября 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/blinow61

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил о необходимости ввести в России налога для богатых людей на сверхприбыль до 30%.
«Мы давно ставим вопрос, чтобы в России также ввести налог на сверхдоходы, который есть во всём мире. В основном ставка налога 28%, во Франции было даже 60%. Но у нас, даже если такую инициативу предлагают, она не рассматривается. Объясняется это тем, что мы такой налог не соберём», — пояснил в беседе с NEWS.ru Арефьев.

Он добавил, что налог на сверхприбыль способствует сокращению дефицита бюджета тем более, что, по некоторым данным, состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $16,35 млрд.

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#налог
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«Нелегал – 2023»: Из России депортировали 15 тысяч нелегалов
Волк: 15 тысяч нелегалов депортировали из России
07 ноября 2023, 18:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

По итогам двух этапов операции «Нелегал - 2023» из России депортировано 15 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, этапы операции прошли в период с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября текущего года. По итогам мероприятий их России депортировали 15 тысяч нелегалов.

Кроме того, за два этапа было выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. 

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел», - отметила Волк.

Она уточнила, что уголовные дела связаны с организацией незаконной миграции, оборотом наркотиков, оружия и пересечением границы. Кроме того, было выявлено 447 человек, находящихся в федеральном и международном розыске.

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#мигранты
#операции
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Глава «Мостотреста» Воронин выступил против электросамокатов на набережных
07 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Maksym Belchenko

Директор «Мостотреста» Всеслав Воронин заявил, что электросамокаты необходимо запретить в пешеходных зонах, в частности, на петербургских набережных.
Он отметил, что такие меры необходимы для снижения количества ДТП.

«Число ДТП с участием электросамокатов растёт и по числу раненых приближается к ДТП с автомобилями. Если мотоциклист угрожает себе и другим автолюбителям, то электросамокаты – пешеходам. Считаю, что средства индивидуальной мобильности надо сместить на велодорожки с пешеходных зон, тем более с набережных. Надо ограничить количество пассажиров на самокате до одного», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Воронин.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто также заявлял о необходимости убрать с тротуаров электросамокаты.

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#меры
#электросамокат
#безопасность
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В Индонезии открылся образовательный хаб ВШЭ
07 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

В Индонезии открылось представительства Высшей школы экономики для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые намерены учиться в России.
Отмечается, что представительство будет взаимодействовать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступать в ВШЭ.

«Уверена, что хаб ВШЭ в Сурабаи станет продуктивной площадкой для обсуждения направлений сотрудничества в области образования и обмене технологиями. Представительство университета будет способствовать диалогу по вопросам международных стандартов и современных подходов к обеспечению качества образования в современных условиях АТР», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» руководитель представительства Россотрудничества в Индонезии Виктория Викман.

Также в представительстве молодым людям будут рассказывать о перспективах образования и науки в России.

А перспектив в образовании и работе в целом в России много, граждане могут без сложностей при желании менять сферу деятельности. Так, бухгалтер из Москвы Наталья Янкова сменила профессию и почти полгода проработала в Дагестане чабаном — человеком, который пасёт исключительно овец.

«Я приезжала в Дагестан несколько лет назад и увидела здесь пожилых людей, которые никуда не торопятся, и все у них хорошо. Я решила, что хочу так же. Было интересно, как пасти барашков. Приехала, и у меня стало получаться управлять ими. Сначала я присматривала за больными животными, а потом пошла на перегон вместе с опытными чабанами», — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» Наталья.

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