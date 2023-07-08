Глава Коломны Гречищев доложил губернатору Подмосковья Воробьеву о ситуации в городе после урагана

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«Из 19 населённых пунктов, оставшихся без электроэнергии, восстановлено 10, в 9 свет отсутствует частично. Работают 11 бригад, дополнительные силы привлечены из филиалов Россети Луховиц, Шатуры, Мытищ, Ногинска, Дмитрова», - сказал Гречищев. Он также подчеркнул, что полностью восстановить электроснабжение планируется в 15:00.
По трем основным городским дорогам устранено подтопление, организованы пути объезда. Общественный транспорт функционирует в штатном режиме.
«К ликвидации последствий стихии привлечено 203 человека и 55 единиц техники», - в завершении сказал глава Коломны.
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