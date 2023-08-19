Глава комитета Госдумы Гаврилов рассказал об ошибках при продаже дачных участков

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Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов назвал типичные ошибки при продаже дачных участков.
Гаврилов сообщил РИА Новости, что, если поухаживать за дачей перед продажей, можно повысить стоимость участка. Если же выставить на продажу неухоженным, то цена упадёт на 1-1,5 млн рублей.
Перед продажей нужно урегулировать вопросы вступления в наследство и энергосбережения. В противном случае сделку придётся отложить до момента, пока проблемы не решат.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей. Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц).
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Перед продажей нужно урегулировать вопросы вступления в наследство и энергосбережения. В противном случае сделку придётся отложить до момента, пока проблемы не решат.
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Мария Фирсова