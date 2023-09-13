Глава контрразведки Пермского УФСБ арестован за взятку в 100 млн рублей

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Согласно материалам суда, Григорий Царегородцев был отправлен под арест в конце апреля нынешнего года. Позднее суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 7 ноября 2023 года. Расследование уголовного дела продолжает вести следственная группа главного военного следственного управления СК России.
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