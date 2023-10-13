Глава Котельников Жигалкин поручил до конца дня подать тепло в дома на ул. Кузьминской

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин заявил, что держит на личном контроле ситуацию с подачей тепла в многоквартирные дома №5 и №5 кор.1 на улице Кузьминской.
«Вместе с коллегами и коммунальными службами прибыл на место проведения работ по прокладке сетей теплоснабжения, вынесенных из пятна застройки поликлиники. Дал строгое поручение застройщику: все монтажные и пуско-наладочные работы должны быть завершены сегодня, и в дома должно быть подано отопление», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Также, по словам главы муниципалитета, он контролирует ремонт канализационного коллектора, проходящего вдоль Дзержинского шоссе. Сейчас выполнены работы по локализации аварийной ситуации. Идёт подготовка к прокладке нового участка коллектора.
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Лора Луганская