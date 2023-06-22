Глава Красногорска Дмитрий Волков выступил с ежегодным отчетом перед жителями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Мероприятие посетили: Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова, депутат Государственной Думы Сергей Колунов, депутаты Московской областной Думы и местного Совета депутатов, военнослужащие зоны спецоперации, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов, почетные жители муниципалитета и другие гости.
«Хочу поблагодарить Дмитрия Владимировича и всю его команду за большой объем проделанной работы. Очень важно подводить итоги и наблюдать за переменами. В наших постоянных повседневных заботах, хлопотах, мы часто не замечаем те изменения, которые происходят. Поэтому важно остановиться, посмотреть, туда ли мы идём, достигаем ли мы намеченных целей, есть ли что и куда двигаться дальше», — отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.В рамках отчета, Дмитрий Волков рассказал о достижениях округа за прошедший год и наметил цели и поставил задачи на новый год.
Красногорск занял 2 место в рейтинге оценки эффективности органов самоуправления по данным за 2022 год.
Ранее сообщалось, что В Красногорске стартовала укладка асфальта на пешеходной зоне и велодорожке на участке от Новорижского шоссе до ул. 2-ой Мякининской. Работы ведутся в рамках реконструкции Мякининского шоссе. Движение на данном участке откроют до конца июня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.