Глава Красногорска Волков открыл новую спортивную площадку

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
По просьбам жителей на территории жилого комплекса «Аристово-Митино» оборудовали новую спортивно-детскую площадку\\\.
Церемонию открытия площадки посетил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава муниципалитета подчеркнул, что общение с жителями является самым действенным способом выявления и решения проблем на территориях, в связи с тем, что об изношенности площадки главе рассказали на личном приёме граждан.
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Глава муниципалитета подчеркнул, что общение с жителями является самым действенным способом выявления и решения проблем на территориях, в связи с тем, что об изношенности площадки главе рассказали на личном приёме граждан.
«Сегодня вместе с детишками оценили игровые элементы, спортивные конструкции. Территория большая, почти полторы тысячи квадратных метров. Есть место, где разгуляться и повеселиться.Теперь играть и заниматься спортом здесь будет комфортно. В планах дополнительно оборудовать зону отдыха для родителей и бабушек с дедушками, чтобы приглядывали за детьми, получая удовольствие», — сказал глава округа Красногорск Дмитрий Волков.
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Алиса Сергиенко