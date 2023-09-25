Глава Красногорска Волков поздравил коллектив «Бецема» с Днем машиностроителя

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Завод АО «Бецема» — одно из градообразующих предприятий округа Красногорск, кроме того завод является ровесником Красногорска и также в этом году отметил свой 91-летний день рождения.
Глава Красногорска поздравил коллектив завода и вручил благодарственные письма и знак «Благодарю за труд» лучшим сотрудникам производства.
«Наша страна славится своими машиностроителями, поэтому нам все по плечу! Мы должны постоянно стремиться к улучшениям, и мы это делаем! Благодарю коллег и желаю им новых и важных проектов, здоровья вашим семьям и процветания нашей отрасли!», — отметил генеральный директор АО «Бецема» Сергей Трифонов.
В качестве подарка для сотрудников завода выступил русский камерный оркестр Знаменского-Губайлово «Усадьба».
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