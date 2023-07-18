Глава Красногорска Волков провел оперативное совещание с руководящим составом округа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
По вопросам ЖКХ глава муниципалитета дал поручения ответственным исполнителям проработать вопрос анализа ресурсоснабажщих организаций, которые ненадлежащим образом обслуживают население. Такое поручение дано на основе обращений граждан.
На территории Красногорска реализуется губернаторская программа комплексного благоустройства дворовых территорий, в рамках которой запланировано обновление дворов округа.
Дмитрий Волков отметил важность проведения профилактических мероприятий, которые касаются здоровья взрослого населения округа. В городском парке вблизи «Зелёного театра» для жителей Красногорска оборудовали пункт проверки здоровья. Диспансеризацию в муниципальных поликлиниках прошли порядка 2 700 человек. Для проверки здоровья в рамках диспансеризации или в парке округа, жителю необходимо иметь при себе только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Кроме того, одним из важнейших вопросов, которые обсуждались на совещании был вопрос своевременного оказания помощи и поддержки семьям мобилизованных граждан. Дмитрий Волков дал поручение профильным специалистам оперативнее отрабатывать обращения от мобилизованных и их близких.
В рамках совещания, глава Красногорска выразил благодарность жителям округа, принявшим участие в праздновании 518-летия села Петрово-Дальнее и пригласил жителей на празднование Дня села Ильинское, которое пройдет 5 августа. Селу Ильинское исполнится 405 лет.
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