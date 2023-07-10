Глава Красногорска встретился со стобальниками муниципалитета

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Выпускники получили высшие баллы на государственных экзаменах по предметам: химия, литература, русский язык, история, информатика и ИКТ.
«Литературу сдала на 100 баллов, а по русскому изначально получила 95. Подала апелляцию, по результатам которой добавили дополнительные пять баллов, чему я очень рада. Хочу поступить во ВГИК на операторский факультет, чтобы снимать кино и заниматься его продвижением в нашей стране», — отметила мультистобальница, выпускница школы №12 Марине Макаелян.
Глава Красногорск Дмитрий Волков поздравил выпускников.
«Ребята приложили огромные усилия в этом году. Усердие, целеустремленность и талант – вот они слагаемые успеха. Ещё раз поздравляю всех выпускников, а также их родителей и наставников с высокими результатами. Дорогие юноши и девушки, как говорит наш Губернатор Андрей Воробьев «Только вперед». В добрый путь!», — сказал Глава городского округа Красногорк Дмитрий Волков.В качестве поздравления, глава муниципалета вручил выдающимся школьникам денежные сертификаты и благодарственные письма, а также подарил обзорную экскурсию по парадной части усадьбы «Архангельское».
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