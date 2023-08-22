Глава Кронштадта развернул 50-метровый флаг России вместе с участниками СВО

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«Наши военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, как никто другой заслуживают особых поздравлений в этот день. Флаг России – это наше знамя Победы! Вы поднимаете российский флаг над освобожденными территориями, вы герои», — приводит слова главы администрации «Петербургский дневник».
В России в честь Дня Государственного флага проведут флешмоб под названием «Встанем». Добровольцы снимут и выпустят видеоролик с символом поддержки спецоперации. В мероприятии будут участвовать 89 регионов России.
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