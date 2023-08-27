Глава ЛДПР Слуцкий предложил воткнуть шарик в мэра Красноярска

Фото: сайт Кремля
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил воткнуть шарик в мэра Красноярска, так как он мешал ему в кадре. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В рамках предвыборного турне глава ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Красноярск. Во время интервью журналисты попросили его убрать шарик с символикой партии, на что Слуцкий предложил воткнуть его в мэра.
Заместитель врио губернатора края Сергей Пономаренко назвал поведение главы ЛДПР «пошлым и грубым».
Ранее Слуцкий заявил, что увеличение разведки НАТО в регионе Чёрного моря, включая использование БПЛА, подтверждает — Североатлантический альянс не отдаёт отчет своим действиям и повышает своими действиями риски прямого столкновения с Россией.
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«Мэру давайте воткнём его куда-нибудь», — приводит слова Слуцкого Baza.
Ранее Слуцкий заявил, что увеличение разведки НАТО в регионе Чёрного моря, включая использование БПЛА, подтверждает — Североатлантический альянс не отдаёт отчет своим действиям и повышает своими действиями риски прямого столкновения с Россией.
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Екатерина Коршунова