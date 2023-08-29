Глава Люберец Волков раскрыл, как пройдет юбилей в честь 400-летия городского округа

Фото: «Радио 1»
1-2 сентября в Люберцах состоится масштабное празднование знаменательной даты – городскому округу исполняется 400 лет.
В преддверии праздника, 29 августа в «ТАСС» состоялась пресс-конференция, на которой обсудили самые важные вопросы, касающиеся этого знаменательного торжества.
В обсуждении приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, глава городского округа Люберцы Владимир Волков, член оргкомитета, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, а также диджей, музыкант Евгений Рудин (DJ Грув).
О том, как пройдет празднование юбилея Люберец рассказал журналистам Владимир Волков.
При этом, задействованы будут все территории городского округа. Информация о местах размещения концертных площадок размешена на всех официальных ресурсах Люберец.
Также на центральной площадке пройдет красочная презентация, официальные лица произнесут речи. Не обойдется и без награждения почетного гражданина, но самое интересное ждет люберчан позже.
После официальной части начнется концертная программа. Артисты будут выступать вплоть до 21:45, когда над Люберцами вспыхнет праздничный салют.
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В обсуждении приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, глава городского округа Люберцы Владимир Волков, член оргкомитета, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, а также диджей, музыкант Евгений Рудин (DJ Грув).
«Центральная площадка будет расположена на улице Звуковой, там, где администрация. Монтаж уже в данный момент происходит», - отметил Волков.
При этом, задействованы будут все территории городского округа. Информация о местах размещения концертных площадок размешена на всех официальных ресурсах Люберец.
«Программа будет насыщенной. Официальная часть с официальными лицами с 13:00 2 сентября на улице Звуковой. Проходит это все достаточно динамично и быстро, то есть мы не будем втягивать в такую долгую, официальную ветвь это все», - подчеркнул глава Люберец.
Также на центральной площадке пройдет красочная презентация, официальные лица произнесут речи. Не обойдется и без награждения почетного гражданина, но самое интересное ждет люберчан позже.
«Будет гашение марки, посвященный 400-летию «Почта России» выпустила юбилейную марку, поэтому эта процедура официальная. Она будет проходить на главной сцене», - рассказал Волков.
После официальной части начнется концертная программа. Артисты будут выступать вплоть до 21:45, когда над Люберцами вспыхнет праздничный салют.
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Евгения Парфентьева