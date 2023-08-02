Глава МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в Нигере

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Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что военное вмешательство Запада в Нигере исключено, так как это будет воспринято как новая колонизация. Об этом он сообщил в эфире телеканала Rainews24.
Как считает Таяни, Африка должна восприниматься «как главный собеседник для Италии, Европы и Запада», а не как территория для колонизации.
Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.
Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.
На данный момент власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.
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Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.
На данный момент власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.
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Екатерина Коршунова