Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на проблемы со здоровьем

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что имеет определенные проблемы со здоровьем и из-за этого сильно похудел. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».
«Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла. Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней - побочный эффект: немного похудел», - рассказал Кулеба.
При этом он не уточнил свой диагноз. Однако отметил, что вынужден соблюдать диету и подвергать организм физической активности.
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