Глава Минцифры Шадаев призвал россиян позвонить близким

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«Ребята, не волноваться и не переживать невозможно…Конечно, страшно, что те, кто нас ещё вчера защищал, кому мы безоговорочно доверяли — обратились против нас».
Андрей Воробьёв призвал не поддаваться провокациям во время режима КТО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что вся страна должна работать на одну задачу, быть вместе и не поддаваться на провокации, чтобы не допустить разлома внутри государства и народа.
Андрей Воробьев подчеркнул, что «в эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести».