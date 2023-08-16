Глава Минфина США Йеллен признала, что ела в Китае галлюциногенные грибы

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Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что во время недавнего визита в Китай съела галлюциногенные грибы.
«Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами», — цитирует CNN слова американского министра.
Джанет Йеллен добавила, что негативных последствий после приёма пищи она не ощутила.
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