Глава Минобрнауки Фальков подверг критике российскую магистратуру

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По мнению Фалькова, сфера магистратуры требует серьезных преобразований, чтобы повысить качество обучения.
«Магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет. Нужно провести серьезные преобразования», — заявил Валерий Фальков.
Ранее Вассерман раскритиковал Болонскую систему образования. Болонская система значительно отошла от классического образования, которое было в СССР. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман.