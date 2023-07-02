Глава Минтранса Крыма: ожидание в пробке у Крымского моста сократилось до 3 часов

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Глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко, заявил о том, что автомобильные очереди на Крымском мосту стали уменьшаться. Он поделился этой информацией в своем Telegram-канале.
Лукашенко упомянул, что по состоянию на 00:00 затор автомобилей со стороны Краснодарского края был приблизительно пять километров, со временем ожидания около трех часов.
Тем временем, с крымской стороны очередь имела длину всего около 300 метров со временем ожидания в 20 минут, добавил он.
Ранее, в ответ на длительное время ожидания на подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, была организована раздача питьевой воды тем, кто стоял в очереди.
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Тем временем, с крымской стороны очередь имела длину всего около 300 метров со временем ожидания в 20 минут, добавил он.
Ранее, в ответ на длительное время ожидания на подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, была организована раздача питьевой воды тем, кто стоял в очереди.
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Артем Кузьмин