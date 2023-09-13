Глава Мособлдумы Брынцалов призывает жителей региона принять участие в экологической акции

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предоставить возможность детям от 7 до 14 лет пользоваться «Пушкинской картой» или создать для них отдельный аналог. Об этом депутат заявила в своём Telegram-канале.