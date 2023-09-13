Глава Мособлдумы Брынцалов призывает жителей региона принять участие в экологической акции

Фото: пресс-служба Московской областной Думы
Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября.
Для акции подобрано почти 700 участков: 24 участка на землях лесного фонда (общей площадью более 27 га) и 654 площадки на землях муниципальных образований (общей площадью свыше 70 тыс. га)
Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.
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Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.
«Это добрая и очень правильная традиция по сохранению наших лесов. В ней, как и в любом полезном деле, важна сплочённость и командный дух. Надеюсь, что и в этом году настрой наших жителей не угаснет и все вместе мы сделаем одно большое и важное дело!», —Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».
отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
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Алиса Сергиенко