Глава Мособлдумы Брынцалов назвал основной посыл обращения Воробьёва к жителям

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мелочей тут не бывает: ремонт школ, строительство новых социальных объектов, благоустройство общественных пространств, ремонт подъездов, новые детские площадки, возведение новых объектов культуры и спорта – словом, всё то, что нужно каждому человеку в повседневной жизни», – подчеркнул Брынцалов, слова которого приводит сайт Мособлдумы.
Самое главное, по словам спикера регионального парламента, то, что намечены планы.
«Большая часть выступления была посвящена перспективам. Это наращивание темпов роста экономики за счёт привлечения новых инвесторов, расширения существующих производств. Продолжится крупнейшая в стране программа по экологии и восстановлению жилищно-коммунальной инфраструктуры», – прокомментировал Брынцалов.Ранее «Радио 1» сообщало, что 7 июня Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Глава Подмосковья рассказал об итогах работы за последние годы, обозначил планы и задачи на ближайшие годы.