Глава Мособлгаза Баранов рассказал о старте нового проекта.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На территории Московской области начал действовать новый проект «Газовый участковый».
Сотрудник «Мособлгаза» будет проверять газовое оборудование жителей региона.
Жители смогут идентифицировать сотрудника «Мособлгаза» по критериям:
— специалист будет проводить поквартирный обход строго по графику;
— специалист имеет удостоверение сотрудника с логотипом и печатью, QR-дом и сроком действия;
— специалист будет в униформе с логотипом «Мособлгаз»;
— житель во время визита сотрудника «Мособлгаза» ничего не должен оплачивать.
Все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты.
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Мира Полтева