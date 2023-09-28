Глава Можайского округа оказал помощь матери бойца СВО

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В Можайском округе продолжается комплексная поддержка военнослужащих и членов их семей.
К главе городского округа Денису Мордвинцеву обратилась за помощью мама военнослужащего специальной военной операции с просьбой в содействии при заготовке дров на зимний период, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
В доме матери бойца СВО не проведён газ, поэтому у неё печное отопление, для которого требуются дрова. Раньше матери помогал сын, но сейчас он находится в зоне СВО.
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В доме матери бойца СВО не проведён газ, поэтому у неё печное отопление, для которого требуются дрова. Раньше матери помогал сын, но сейчас он находится в зоне СВО.
«Сын ушел добровольцем на фронт в октябре прошлого года. До этого он был моей поддержкой и опорой. Но сейчас там он нужнее. За это время уже получил несколько медалей за успешное выполнение боевых задач. Очень горжусь. Дай Бог всем матерям таких сыновей, как мой», — рассказывает мать военнослужащего Людмила.Глава муниципалитета совместно с депутатами откликнулись на просьбу женщины и ей оперативно доставили грузовик наколотых дров.
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Алиса Сергиенко