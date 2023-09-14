Глава МВД Эстонии рассказал, что будет с российскими авто, уже находящимися в стране

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что находящиеся в стране автомобили с российскими госномерами необходимо конфисковать или перерегистрировать. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции правительства.
Он выразил непонимание того, почему автомобили с российскими номерами передвигаются по территории Эстонии. По его словам, если автомобиль находится на территории страны, его владелец проживает в ней и перемешается на своём транспортом средстве по Эстонии, то оно должно быть зарегистрировано именно в ней.
При этом, глава МВД не назвал точное количество российских автомобилей, находящихся в Эстонии.
Ранее сообщалось, что с 13 сентября Эстония запретила въезд с внешней стороны границы автомобилей с регистрационными знаками Российской Федерации. При этом уточняется, что мотоциклы и автобусы, зарегистрированные в России, имеют права пересекать границу и передвигаться по территории прибалтийской страны.
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При этом, глава МВД не назвал точное количество российских автомобилей, находящихся в Эстонии.
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Анастасия Чинкова