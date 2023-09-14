Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава МВД Эстонии рассказал, что будет с российскими авто, уже находящимися в стране

Глава МВД Эстонии рассказал, что будет с российскими авто, уже находящимися в стране

Глава МВД Ляэнеметс: Эстония конфискует или сменит регистрацию авто из России
14 сентября 2023, 13:27
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что находящиеся в стране автомобили с российскими госномерами необходимо конфисковать или перерегистрировать. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции правительства.
Он выразил непонимание того, почему автомобили с российскими номерами передвигаются по территории Эстонии. По его словам, если автомобиль находится на территории страны, его владелец проживает в ней и перемешается на своём транспортом средстве по Эстонии, то оно должно быть зарегистрировано именно в ней.

При этом, глава МВД не назвал точное количество российских автомобилей, находящихся в Эстонии.


Ранее сообщалось, что с 13 сентября Эстония запретила въезд с внешней стороны границы автомобилей с регистрационными знаками Российской Федерации. При этом уточняется, что мотоциклы и автобусы, зарегистрированные в России, имеют права пересекать границу и передвигаться по территории прибалтийской страны.

Читайте также:

Эстония с 13 сентября запрещает въезд в страну автомобилей с номерами РФ

Эстонская таможня развернула первый российский автомобиль после запрета ЕК

Эстонская полиция задержала бизнесменов, обвиняемых в нарушении антироссийских санкций
#эстония
#запрет
#автомобили
#регистрация
#россия
Читайте нас в
Андрей Воробьёв выразил благодарность жителям Подмосковья
14 сентября 2023, 13:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона выразил слова признательности жителям региона.
«Низкий поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы с ними стараемся быть в постоянной коммуникации», – сказал Воробьев.
Также, Андрей Воробьёв подчеркнул важность того, чтобы каждый Глава муниципалитета, поселения, предприятия должен быть способен и должен гореть желанием добиваться следующих достижений.

Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

Читайте также:

Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области.

Андрей Воробьёв отметил важность доверия президента России.

Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора.
#выборы
#губернатор
#предприятия
#воробьёв
#андрей воробьёв
#подмосковье
Читайте нас в
Крушение «Боинга-737» в Перми: как пилот перепутал право и лево
15 лет со дня крушения «Боинга» в Перми: причины авиакатастрофы
14 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/porpeller

В этот день в 2008 году россиян потрясла страшная новость. «Боинг-737», летевший из Москвы в Пермь, потерпел крушение. Все пассажиры борта и члены экипажа погибли. События того дня, версии крушения и то, почему родные погибших не верят результатам расследования, расскажет редакция «Радио 1».

Как произошло крушение «Боинга-737» в Перми


Ночью 14 сентября 2008 года из московского аэропорта «Шереметьево-1» вылетел самолет «Боинг-737», на борту которого находились 82 пассажира и шестеро членов экипажа. Самолет около трех часов ночи начал заходить на посадку, однако, неожиданно для диспетчеров, ушел на второй круг. Связь с членами экипажа пропала, когда самолет находился на высоте около 1800 метров. Практически под прямым углом, в 03:45 самолет рухнул на железнодорожные пути возле аэропорта Перми. Обломки самолета разбросало на несколько километров. Очевидцы заявляли, что самолет загорелся, находясь в воздухе. Те, кто находился недалеко от места крушения борта рассказывали об ужасающем зрелище: от самолета остался лишь искореженный металл, а от людей клочья.  

Истории родственников жертв рейса «Москва-Пермь»


Леденящие душу истории рассказывают родные погибших в этой страшной катастрофе. Кто-то из их близких едва не опоздал на злополучный рейс, а кто-то и вовсе не должен был оказаться в этот день на борту.  

В разговоре с 59.RU, мать погибшей в авиакатастрофе молодой девушки рассказала, что дочь летела рейсом совместно с мужем, они возвращались из отпуска и чуть было не опоздали на самолет. Женщина сообщила, что опознать тело дочери было невозможно. Для того, чтобы установить родство, приходилось сдавать кровь. Тела были сильно изуродованы, от большинства из них практически ничего не сталось.

О трагедии, которая унесла жизнь супруга, рассказала вдова погибшего. Ее муж был вторым пилотом на борту «Боинга-737» с большим опытом. Он мечтал о повышении и постоянно повышал квалификацию. По его стопам также пошел сын.
  
На борту самолета находилась стюардесса, которая всю жизнь мечтала летать. Коллеги девушки рассказали, что она начала свою карьеру с мытья самолетов, лишь бы быть ближе к авиации. Она случайно оказалась на этом рейсе, из-за того, что ее напарница заболела и ее поставили в график на замену.

У бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной в этой авиакатастрофе погибла почти вся семья. На борту были ее дочь, внучка, зять и его родители.

Официальные причины крушения «Боинга-737» в Перми                                                                                              


                                                                                                   Фото: РИА Новости/РИА Новости

Виновным в крушении самолета признали командира борта Родиона Медведева. По результатам расследования было установлено, что причиной авиакатастрофы стала «потеря пространственной ориентировки экипажем на заключительном этапе полета», кроме того, в тканях пилота обнаружили алкоголь. Комиссия по расследованию также обнаружила, что у членов экипажа не было достаточных навыков для разрешения внештатной ситуации во время полета, и пилот самолета выполнял очередной рейс в состоянии усталости, о чем свидетельствует график его рейсов.

Единственным свидетелем, который имел какое-то представление о том, что происходило на борту, стал диспетчер Ирек Бикбов. По его словам, экипаж воздушного судна вел себя неадекватно, не прислушивался к указаниям. Последнее, что удалось услышать диспетчеру - крик и нецензурная брань пилота. Бикбов рассказывает, что в переговорах с пилотом создалось впечатление, будто он куда-то спешит. Для него не ясно, почему он дал пилоту курс на правый разворот, а он пошел влево. На аудиозаписи переговоров пилота и диспетчера слышно, как экипаж самолета путал слова, несколько раз называл свой позывной, путал лево и право, не знал как действовать, но заверял диспетчера, что ситуация под контролем.

Семьи погибших не верят в версию крушения «Боинга-737» в Перми


Родственники членов экипажа отрицают причастность пилотов к крушению и заявляют, что вину на них свалили, потому что с погибших нет спроса. Состояние алкогольного опьянения у пилота они также исключают, ссылаясь на то, что перед допуском к управлению самолётом, экипаж проходит медосмотр. Наиболее приемлемая версия для семей погибших – неисправность самолета или теракт на борту. Информация о том, что самолет взорвался, находясь в воздухе, официально не подтверждена, но безутешные родственники погибших уверены - страшная трагедия произошла не из-за непрофессионализма пилотов, а из-за внештатной ситуации на борту, истинные причины которой замалчиваются.

Читайте также:

Стало известно о жертвах при падении Су-24 в Волгоградской области

Под Волгоградом разбился военный самолëт Су-24

В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»


#шереметьево
#самолет
#пилот
#трагедия
#теракт
#крушение
#тела
Читайте нас в
В Федерации мигрантов назвали абсурдом идею запретить продажу оружия новым гражданам РФ
В Федерации мигрантов назвали абсурдом ограничение продажи оружия мигрантам
14 сентября 2023, 13:07

Фото: IStock/Олег Копьёв

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ужесточить оборот оружия, в частности запретить его продавать мигрантам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад. Парламентарий уже подготовил соответствующий законопроект. Он объяснил это тем, что в российских регионах складывается неблагоприятная криминогенная обстановка, вызванная засильем мигрантов.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с «Радио 1» заявил, что такие инициативы похожи на «нарушение здравого смысла». По его словам, инициативу не пропустят дальше, поскольку это невозможно юридически.
«Такой закон не пропустит правовое управление, потому что я не понимаю, как юридически сделать так, что у нас одни граждане России полноправные, а другие – какие-то раненные. Я считаю, что здесь просто нарушение здравого смысла. Если человек получил российский паспорт, он обладает всеми правами российского гражданина. А если он получил паспорт, но ограничен в правах, то это какой-то недогражданин получается. Это абсурд», — сказал Коженов.
Собеседник также подчеркнул, что в прошлом году мигранты совершили порядка 2% от общего числа преступлений в России.
«У нас порядка семи миллионов мигрантов. За прошлый год в России совершено два миллиона преступлений, из них мигранты совершили 40 тысяч 156 преступлений, то есть это два процента.  При этом, если мы берем эти семь миллионов мигрантов, мы понимаем, что в основном это не дети и не пожилые люди, большинство из них – это молодые одинокие мужчины, — та самая категория, которая, как принято считать, легче совершает преступления. Но по численности их меньше, чем таких же граждан России», — отметил Коженов.
Читайте также: 

Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов

Путин: Интересы россиян важнее притока мигрантов

Путин: наращивание связей с Киргизией идет в русле укрепления стабильности
#человек
#мигранты
#оружие
#законопроект
Читайте нас в
Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора
14 сентября 2023, 13:07

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Эту ответственность, я уверен, чувствую не только я, но и все члены моей команды», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Андрей Воробьёв отметил, что в большой, сложной, растущей системе, которой и является Подмосковье, нелепо думать, что кто-то отдельно взятый, даже самый одарённый человек, сможет перевернуть то, что беспокоит 10 миллионов человек.

Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах — это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, чего хочет житель.

Губернатор Подмосковья отметил, что важно объединить и вдохновить всех, чтобы каждый на своем месте выполнял свои полномочия добросовестно и от души.
«Каждый следующий срок, каждый следующий этап начинается с чистого листа. Я думаю, голоса и явка, которую мы видели на выборах, это благодаря тому, что мы обеспечили перемены», — добавил губернатор Подмосковья на церемонии вступления в должность.
Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.

Читайте также:

Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области.

Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья.

Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.
#подмосковье
#андрей воробьёв
#выборы
#губернатор
#добродел
#портал
#человек
#явка
Читайте нас в
Андрей Воробьёв отметил важность доверия президента России
14 сентября 2023, 12:52

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность доверия президента России Владимира Путина.
14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьев набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.
«Доверие жителей бесценно, доверие президента для нас, для Подмосковья всегда имело определяющее значение, потому что регулярные встречи, которые происходят, предполагают обсуждение сложных вопросов», — сказал Андрей Воробьёв в ходе церемонии вступления в должность.
Глава региона отметил, что президент России уделяет должное внимание каждому вопросу, с которым к нему приходят, для эффективного решения этого вопроса.

Читайте также:

Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области.

Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья.

Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.
#андрей воробьёв
#выборы
#губернатор
#президент
Читайте нас в
ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме
14 сентября 2023, 12:36

Фото: istockphoto/fizkes

Мошенники придумывают все новые и новые способы выманивания денег у доверчивых граждан. Теперь аферисты разработали схему с «обновлением» счета и «страхованием» вклада.
Начало операции традиционное: человеку звонят с незнакомого номера и сообщают о подозрительных операциях с его счетом. В подтверждение даже присылают фальшивые документы, маскируя их под официальный бланк кредитной организации с логотипом и печатью, сообщает пресс-служба ВТБ. Затем гражданину предлагается «обновить» счет. Чтобы вызвать доверие клиента, ему предлагают застраховать любую сумму за счет «резервного фонда» банка. В качестве компенсации за неудобства предлагается повышенная ставка по вкладу.

Обещая, что обновленный счет будет снабжен дополнительной защитой, клиента просят освободить счет для его активации. Для этого следует перевести деньги через банкомат на «безопасный» счет. Уже убежденный в безопасности и защищенности своих средств человек переводит деньги по указанным реквизитам, после чего мошенники исчезают, а счет остается, действительно, абсолютно чистым. С нулевым балансом.

Сотрудники банка напоминают: менеджеры кредитной организации не будут ничего обновлять. В случае подозрительных операций счет просто блокируется. При любом подобном звонке следует немедленно прервать разговор и самому связаться с банком по номеру телефона, который указан на карте.

Читайте также:

Телефонные аферисты разработали новую мошенническую схему

Мошенники придумали новую схему воровства денег у людей через Telegram

Директора российского агентства правовой и судебной информации развели телефонные мошенники

#деньги
#мошенники
#документы
#человек
#операции
#сотрудники
#ставка
#счёт
Читайте нас в
Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора
14 сентября 2023, 12:34

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.
В соответствии с Конституцией РФ и уставом Московской области после подписи на присяге Андрей Воробьёв вступил в должность главы Подмосковья.

Губернатору передали официальные символы —должностной жезл и должностной знак губернатора Московской области.

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.


На вступлении в должность присутствуют члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций, а также деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.

Читайте также:

Мособлизбирком объявил Воробьёва губернатором Подмосковья.

Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.

Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья.
#выборы
#мособлизбирком
#губернатор
#депутаты
#рф
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Ресторатор Миронов заявил, что фастфуд в России расцветёт из-за роста цен
Ресторатор Миронов заявил о скором снижении спроса на рестораны из-за роста цен
14 сентября 2023, 12:31

Фото: IStock/Doucefleur

Рестораны в России осенью могут поднять цены на уровне 15–20%. Основная причина — рост цен на продукты, бензин, и повышение зарплат.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал «Радио 1», что спрос на рестораны и-за роста цен не изменится. По его словам, в зоне риска находятся лишь кафе и рестораны среднего класса.
«Есть два типа ресторанов, которые не подвержены стрессу в данной ситуации: это самые дорогие рестораны, потому что людям там безразлично, сколько они платят, и фастфуд. От фастфуда уже некуда откатываться, поэтому люди там останутся. Там даже будет больше потребителей, потому что туда стекутся потребители среднего ценового сегмента. Вот рестораны среднего класса пострадают», — сказал Миронов.
Эксперт подчеркнул, что цены на продукты начали расти давно, однако рестораны были вынуждены сдерживать цены. Он также отметил, что менять ценовую политику точки общественного питания также не могут, потому что это дорогой процесс.
«Растянуть подъём цены на два месяца невозможно, потому что это не ценник в магазине поменять. Это бухгалтерский учёт, это перепечатка меню, что уже дорого обходится ресторану, потому что нужно его переписать, перевести на другие языки, распечатать и так далее», — отметил Миронов.
Читайте также: 

Ресторатор Миронов: все повара ушли в курьеры из-за хороших условий

Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год

В «Опоре России» назвали причину, по которой McDonald`s не пустят обратно в Россию
#продукты
#кафе
#рестораны
#цены
#спрос
#сергей миронов
Читайте нас в
В России будет рассмотрен новый законопроект о поддержке вдов погибших военных
ТАСС: в России запретят в течение года увольнять вдов участников СВО
14 сентября 2023, 12:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В палату парламента внесён законопроект о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента гибели мужа. Об этом сообщает ТАСС.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (партия «Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов предложили внести изменения в одну из статей Трудового кодекса РФ. В настоящее время работодатель не имеет права увольнять женщин, воспитывающих ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста, а также одиноких матерей, имеющих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребёнка в возрасте до 14 лет.

В беседе с ТАСС Антропенко рассказал, что совместно с Перминовым он предлагает расширить этот список и внести в него женщин, чьи мужья погибли в зоне СВО. По его словам, такая мера поможет семьям погибших справиться с трудностями и нормализовать жизнь, имея при этом финансовую поддержку.

Уточняется, что законопроект предполагает запрет на увольнение женщин, которые после смерти мужа-участника боевых действий не выходили замуж повторно. 

Читайте также:

В Кашире почтили память героев СВО

В Коломенском колледже прошло открытие мемориальной доски погибшим в ходе СВО

В гимназии №13 Долгопрудного открыли мемориальную доску Героя СВО
#сво
#военные
#семьи
#льготы
#госдума
Читайте нас в
Достижения.рф