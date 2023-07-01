Глава МВД Франции: за день арестованы 270 человек

Фото: официальный сайт МВД Франции
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в Twitter о задержании 270 человек по обвинению в массовых беспорядках
270 человек были арестованы во Франции в пятницу, 30 июня, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в Twitter. При этом издание Le Figaro пишет о задержании уже как минимум 341 человека.
К наведению порядка привлечены 45 тысяч полицейских, отметил Дарманен — это на 5 тыс. человек больше, нежели накануне.
«То, что у нас нет чрезвычайного положения, не означает, что у нас нет исключительных средств. Сегодня вечером будут использованы исключительные средства», — предупредил министр.
По его словам, полицейские уже задержали 917 участников беспорядков, средний возраст которых составляет 17 лет, а некоторым даже 13.
Погромы во Франции из-за смерти подростка продолжаются уже третью ночь. Беспорядки охватили многие крупные города — от Лиона и Марселя до Страсбурга и Тулузы. Участники поджигают автомобили и забрасывают полицейских пиротехникой. Французские СМИ сообщают о многочисленных фактах мародерства и столкновений в ряде городов.
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К наведению порядка привлечены 45 тысяч полицейских, отметил Дарманен — это на 5 тыс. человек больше, нежели накануне.
По его словам, полицейские уже задержали 917 участников беспорядков, средний возраст которых составляет 17 лет, а некоторым даже 13.
Погромы во Франции из-за смерти подростка продолжаются уже третью ночь. Беспорядки охватили многие крупные города — от Лиона и Марселя до Страсбурга и Тулузы. Участники поджигают автомобили и забрасывают полицейских пиротехникой. Французские СМИ сообщают о многочисленных фактах мародерства и столкновений в ряде городов.
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Артем Путинцев