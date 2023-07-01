Глава МВД Франции: за день арестованы 270 человек





270 человек были арестованы во Франции в пятницу, 30 июня, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в Twitter. При этом издание Le Figaro пишет о задержании уже как минимум 341 человека.К наведению порядка привлечены 45 тысяч полицейских, отметил Дарманен — это на 5 тыс. человек больше, нежели накануне.«То, что у нас нет чрезвычайного положения, не означает, что у нас нет исключительных средств. Сегодня вечером будут использованы исключительные средства», — предупредил министр.По его словам, полицейские уже задержали 917 участников беспорядков, средний возраст которых составляет 17 лет, а некоторым даже 13.