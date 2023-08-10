Глава МВД Колокольцев: Личного состава в МВД критически не хватает

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Напомним, ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в СВО принимают участие 15 тысяч полицейских. По его словам, большинство правоохранителей отличились в зоне проведения СВО и получили государственные и ведомственные награды. Сообщается, что полицейские задействованы в оперативно-служебной работе, выявлении диверсантов и их задержании.
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