Глава Мытищ Купецкая поручила ускорить ремонт жилых домов

Фото: паблик г. о. Мытищи «ВКонтакте»
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила ход капремонта жилых домов, сообщается в паблике муниципалитета «ВКонтакте». Она распорядилась увеличить число рабочих на некоторых объектах для ускорения и своевременного выполнения планового ремонта.
Всего плановому ремонту подлежат 45 объектов. На большинстве из них уже приступили к работам.
Читайте также:
Капремонт стационара Подольской больницы завершён на 85%
Подготовка к осенне-зимнему сезону в Подмосковье идёт с опережением графика
Мособлдума внесла ряд изменений в организацию проведения капремонта многоквартирных домов
Лора Луганская