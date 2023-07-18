Глава Мытищ Купецкая потребовала ускорить капремонт школы №8

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила ход работ по капремонту школы №8 по ул. Мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас уже полностью обновлена крыша здания, идёт ремонт его фасада. Параллельно проводятся отделочные работы в спортзале. На очереди – покраска помещений. В августе рабочие приступят к ремонту входной группы. Купецкая обратила внимание на ненадлежащий темп производимых работ.
1 сентября в обновлённой школе планируют начать учебный год.
Помимо этой школы, ещё восемь образовательных учреждений в этом году отремонтируют за счёт средств городского округа.
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Лора Луганская