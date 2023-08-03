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Глава НАК Кабанов: чиновники привыкли к комфортным условиям для перевозки своих седалищ

Глава НАК Кабанов: чиновники могут найти дыру в законе, чтобы не пересаживаться на российские автомобили
03 августа 2023, 15:01

Фото: IStock/mesteban75

Президент России Владимир Путин заявил, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, госзакупок иномарок для чиновников быть не должно.
Однако председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заметил, что по закону чиновники и так не могут через госзакупки брать импортные автомобили, однако из-за некоторых погрешностей в законе они могут арендовать иномарки. В интервью «Радио 1» он рассказал, что российские чиновники привыкли к роскоши и могут придумать новую «дыру» в законе, чтобы дальше ездить на дорогих машинах.
«Наши чиновники привыкли к очень комфортным условиям для перевозки своих седалищных мест, это у них некое желание роскоши. Я посмотрю, как будут соблюдать эту инициативу президента. Потому что уже было несколько таких попыток, но чиновники придумывают дырку в законодательстве, чтобы чувствовать себя комфортно и ездить на дорогих автомобилях», — сказал глава НАК.

Кирилл Кабанов подчеркнул, что некоторые чиновники начали ощущать себя коммерсантами и хотят получить от государственного поста максимум.

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#автомобили
#чиновники
#коррупция
#владимир путин
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Пожар в Воскресенске локализовали
03 августа 2023, 16:04

Фото: iStock/Distortion Media

Глава муниципалитета Алексей Малкин заявил, что пожар в горящем в Воскресенске цехе по производству кислородных аккумуляторов локализовали.
Малкин считает, что, по предварительной причине, пожар начался из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы. 

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#пожар
#взрыв
#человек
#нарушения
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ЦППК раздаст пассажирам питьевую воду
03 августа 2023, 15:59

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Сотрудники ЦППК предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с жаркой погодой.
Синоптики обещают до +31 градуса, в связи с чем сотрудники ЦППК будут предлагать питьевую воду пассажирам пригородных поездов на вокзалах:
— Ярославский;
— Савеловский;
— Курский;
— Белорусский;
— Павелецкий.

Также, питьевую воду будут предлагать на станциях:Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».

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В подмосковных МФЦ жителям помогут обратиться к правозащитникам
03 августа 2023, 15:49

Фото: Мингосправления, ИТ и связи МО

Жители Подмосковья теперь могут подать в МФЦ обращение к уполномоченному по правам человека в Московской области и оформить заявку на онлайн-консультацию. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосправления, ИТ и связи Подмосковья.
«МФЦ региона расширяют функционал и внедряют новые сервисы. Теперь в офисах можно подать жалобу уполномоченному по правам человека. При себе нужно иметь паспорт и документы, подтверждающие нарушение прав. Сотрудник МФЦ отсканирует их и направит через систему межведомственного взаимодействия», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Ответ поступит письмом на почтовый адрес или по адресу электронной почты заявителя. Обратиться к уполномоченному можно в любом офисе МФЦ Подмосковья.
 
Также областные МФЦ помогут получить 20-минутную онлайн-консультацию уполномоченного по правам человека. Для этого нужно за три рабочих дня подать заявку на приём через региональный портал госуслуг. Онлайн-форма «Дистанционное консультирование» доступна на главной странице портала.

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#мфц
#правозащита
#уполномоченный
#надежда куртяник
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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«АвтоВАЗ» сообщил, что располагает мощностями для обеспечения чиновников автомобилями
03 августа 2023, 15:43

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Компания «АвтоВАЗ» обладает необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилям чиновникам в необходимом количестве. Об этом сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день «АвтоВАЗ» обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями», — подчеркнул крупнейший российский производитель легковых автомобилей.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. Путин подчеркнул, что повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на отечественного производителя. При этом, по его словам, полностью от импорта отказываться не стоит. 

Российский лидер также дополнил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. 

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#качество
#владимир путин
#развитие
#лидер
#чиновники
#автоваз
#рф
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Врач Новосёлов рассказал, как перенести жару в пожилом возрасте
Геронтолог Новосёлов призвал пожилых людей пить больше воды и правильно питаться в жару
03 августа 2023, 15:36

Фото: IStock/fizkes

Впервые в этом году температура воздуха в Москве прогреется до 30 градусов и выше. Жару в столичном регионе ожидают уже в ближайшие выходные.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов рассказал, что низкие и высокие температуры опасны для пожилых людей. В такое время все механизмы в организме начинают работать на максимум. В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что пенсионерам поможет легче перенести жару.

Самое главное для людей пожилого возраста – меньше находить на солнце. Врач рекомендовал по возможности уехать на дачу или в деревню, поскольку там жара переносится легче. Если такой возможности нет, то нужно чаще находиться в помещениях с кондиционерами.
«Нужно больше времени проводить в торговых центрах, на выставках, в кинозалах и других местах. Если дома есть кондиционер, то это очень хорошо», — заявил специалист.
Также Валерий Новосёлов призвал отказаться от алкогольных напитков и соблюдать питьевой режим. Однако врач рекомендовал пенсионерам самостоятельно определять объём воды, который нужно выпить, в зависимости от потребности и физических нагрузок.
«Часто можно услышать, что надо пить 30-40 миллилитров, но всё зависит от возраста и активности. Пить надо по необходимости. Надо рать с собой бутылки воды на прогулки, шляпы, панамы, надевать свободную одежду из хлопка. И по возможности физическую активность уменьшить, потому что сердечно-сосудистая система слабая. В этом случае как солнечный, так и тепловой удар возможен», — сказал геронтолог.
Также специалист напомнил о важности правильного питания в период жары. Он рекомендовал пожилым людям есть больше фруктов и меньше вредной и тяжёлой пищи, в том числе мяса. Также он напомнил о необходимости принимать лекарства.
«У нас среди людей старческого поколения очень много людей с когнитивным нарушением, то есть с деменцией. Они часто не соблюдают правила, забывают про питьевой режим и про лекарства. Поэтому контролем в этом случае должны заниматься члены семи или соответствующий персонал», — заключил врач.   
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#солнце
#врач
#правила
#пожилые люди
#пенсионеры
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66 подмосковных пляжей признали безопасными для купания
03 августа 2023, 15:28

Фото: Минблаго МО

Подмосковное управление Роспотребнадзора признало безопасными 66 пляжей региона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам контроля зон отдыха и их соответствия санитарным требованиям.
В Роспотребнадзоре уточнили, что, если на берегу водоёма установлен знак «Купаться запрещено», это означает, что в этом месте вода не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасного купания. Плавать в таком водоеме категорически запрещено. 
«Хотя в Подмосковье установилась жаркая летняя погода, при выборе зоны рекреации для отдыха необходимо помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», – подчеркнули в ведомстве. 
Там рекомендовали брать с собой на пляж головные уборы, питьевую воду, полотенце, зонтик и солнцезащитный крем. Загорать лучше под зонтиком, причём в утренние и послеобеденные часы. 

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#роспотребнадзор
#пляжи
#безопасность
#купание
#подмосковье
#московская область
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В Superjob призвали «приглушить» сферу услуг, чтобы снизить кадровый голод в промышленности
Основатель Superjob Захаров объяснил, откуда взялся кадровый голод в промышленности
03 августа 2023, 15:19

Фото: IStock/cookelma

Промышленные предприятия всё больше испытывают кадровый голод. Об этом свидетельствует опрос Института Гайдара, согласно которому 42% руководителей заявляют о нехватке сотрудников.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров подтвердил «Радио 1», что в сфере промышленности наблюдается нехватка работников. По его мнению, это связано с демографическими проблемами в стране, пандемией covid-19, во время которой многие люди ушли в сферу услуг, а также из-за оттока людей после мобилизации.

Чтобы решить кадровый голод, Захаров предложил ограничить сферу услуг и сделать акцент на развитии промышленности.
«Мы должны немного приглушить сферу услуг, в том числе налоговую и тарифную историю. А потом наоборот дать зелёный свет для развития промышленности, в частности, решить вопросы с тарифами и кредитами. Это инфраструктурные решения, которые в течение двух-трёх лет смогут изменить ситуацию», — сказал Алексей Захаров.
Также эксперт предложил готовить молодых специалистов со школьной скамьи. Он призвал составить программу развития промышленной отрасли на ближайшие 20 лет.
«Нам нужно образование с начальных классов и детских садов. Если нам нужна высокая производительность труда, нам нужно образованное население. Если мы хотим не просто работать лопатой, а изобретать экскаваторы, нам нужны высококвалифицированные инженеры. Для этого средний балл ЕГЭ по математике не должен падать год от года, а расти, конкурс на физику, химию год от года должен не падать, а расти», — заключил основатель Superjob.
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Михаил Мишустин вручил именные часы выпускникам Физтех-лицея Долгопрудного
03 августа 2023, 15:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

2 августа в Правительстве РФ состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам, среди которых были лицеисты Физтех-лицея им. П.Л.Капицы из Долгопрудного.
В 2023 году ученики Физтех-лицея завоевали множество медалей престижных международных соревнований, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Встречу с премьер-министром посетили выпускники Физтех-лицея им. П.Л.Капицы: Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов, Иван Демидов и Петр Попов.

Михаил Мишустин сказал слова поздравления победителям олимпиад и поблагодарил их за достижения.

Выдающиеся школьники и выпускники в ходе беседы с премьер-министров Михаилой Мишустиным спрашивали совета в выборе направления для дальнейшего развития. 

В рамках встречи, председатель Правительства РФ вручил победителям олимпиад стильные именные часы с дарственной надписью и сфотографировался на память.


«Это для меня честь. Я буду потом хвастаться, что со всеми золотыми медалистами сфотографировался!», — отметил Михаил Мишустин.
Узнать о всех достижениях учеников Физтех-лицея им. П.Л.Капицы можно на сайте.

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#школьники
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#выпускники
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#ученики
#рф
#служба
#долгопрудный
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ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Банк России одобрил логотип цифрового рубля
03 августа 2023, 15:17

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях, говорится в сообщении регулятора.
Сообщается, что логотип цифровой единицы будет представлять из себя знак национальной валюты, заключенный в круг. С одной из сторон, окружность будет в форме монеты, а с другой - напомнит логотип российского ЦБ.  

Цветовое решение было сделано в пользу кораллово-алого и белого цвета.  



Ранее, закон о введении цифрового рубля подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что с его помощью будет возможно совершать различные платежные операции, посредством специального мобильного приложения. 
 
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#владимир путин
#закон
#курс
#цб
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