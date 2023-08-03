Глава НАК Кабанов: чиновники привыкли к комфортным условиям для перевозки своих седалищ

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Президент России Владимир Путин заявил, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, госзакупок иномарок для чиновников быть не должно.
Однако председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заметил, что по закону чиновники и так не могут через госзакупки брать импортные автомобили, однако из-за некоторых погрешностей в законе они могут арендовать иномарки. В интервью «Радио 1» он рассказал, что российские чиновники привыкли к роскоши и могут придумать новую «дыру» в законе, чтобы дальше ездить на дорогих машинах.
Кирилл Кабанов подчеркнул, что некоторые чиновники начали ощущать себя коммерсантами и хотят получить от государственного поста максимум.
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«Наши чиновники привыкли к очень комфортным условиям для перевозки своих седалищных мест, это у них некое желание роскоши. Я посмотрю, как будут соблюдать эту инициативу президента. Потому что уже было несколько таких попыток, но чиновники придумывают дырку в законодательстве, чтобы чувствовать себя комфортно и ездить на дорогих автомобилях», — сказал глава НАК.
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Екатерина Шмакова