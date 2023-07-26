Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капитального ремонта школы

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Строительные работы выполняют 150 сотрудников.
«Мы внимательно контролируем ход работ, на площадке ежедневно проводим заседания оперативного штаба. Строители ускорили возведение перегородок, заканчивают монолитные работы по входной группе, заливке бетонных полов и приступают к чистовой отделке. Второй и третий этажи в высокой степени готовности - выполнен первый слой шпаклевки, активно ведутся работы по устройству инженерных систем, рабочие приступили к укладке плитки. За две недели необходимо выйти на 25% выполнения дорожной карты», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. Строители начали устанавливать новые окна, позже приступят к укладке фасадной плитки.
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