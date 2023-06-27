Глава Одинцовского округа Иванов рассказал, как стать лидером «Рейтинга-45»

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Он выступил с ежегодным отчётом перед жителями городского округа
Одинцовский городской округ по итогам 2022 года стал лидером среди муниципалитетов Подмосковья в «Рейтинге-45». Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов, выступая с ежегодным отчетом перед жителями. Он подчеркнул, что у городского округа есть всё необходимое, чтобы выполнять все обязательства – и собственные ресурсы, и поддержка правительства Московской области.
Он пояснил, что прежде всего, это выполнение государственных и муниципальных социальных программ. Это успехи в развитии образования, решении проблем обманутых дольщиков, вовлечении неиспользуемых земель в оборот, привлечении инвестиций.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Иванов считает ежегодное обращение губернатора основой развития региона.
«Система жёсткой оценки включает 45 самых важных показателей, напрямую влияющих на качество жизни людей. Наш округ – в «зелёной зоне» по 40 показателям из 45, причем по 32 из них – на первом месте», – заявил Иванов.
«Хочу напомнить, что в 2014 году мы стартовали почти «с хвоста», с 48-го места, а сегодня стали лучшими в Подмосковье. Это, безусловно, наша общая большая победа», – отметил глава региона.Особое внимание он уделил проводимой в округе работе по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и для жителей новых субъектов России. В связи с этим Иванов отдельно поблагодарил одинцовских волонтёров, которые совершили уже 25 поездок в зону спецоперации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Иванов считает ежегодное обращение губернатора основой развития региона.
Лора Луганская