Глава Одинцовского округа считает ежегодное обращение губернатора основой развития региона

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
«Андрей Юрьевич очень подробно рассказал о том, что происходит в сфере медицины. И это не только возведение новых больниц и поликлиник, не только ремонты существующих, но и улучшение всех внутренних процессов, цифровизация самих услуг. Это электронная запись ко врачам и электронные рецепты на лекарства, телемедицина, даже внедрение искусственного интеллекта. Это создание удобных регистратур и мест ожидания. Мелочей здесь нет. И, конечно, это привлечение врачей. На этом губернатор сделал особый акцент», — отметил Андрей Иванов.
Одинцовский округ находится в числе лидеров по привлечению врачей. Глава Одинцовского округа заявил, что работа по привлечению врачей будет усилена в округе, чтобы жители всегда могли записаться к нужному специалисту.
Андрей Иванов отметил развитие социальной и транспортной инфраструктуры региона. Эти отрасли развиваются быстрыми темпами, поэтому Московская область считается самым быстрорастущим регионом.
«Губернатор отметил, что за десять лет нас стало больше на 1 миллион 600 тысяч человек. Поэтому в кратчайшие сроки, часто с опережением графика, строятся дороги, детские сады, школы, медицинские центры, спортивные сооружения. Для Одинцовского округа это особенно актуально — сейчас у нас в работе рекордное число социальных объектов благодаря поддержке Андрея Юрьевича», — добавил Андрей Иванов.Губернатор Подмосковья в своем ежегодном отчете отметил, что подмосковные специалисты научились сдавать объекты строительства быстрее, так как развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения.
Глава Одинцовского округа отметил, что для правительства региона важным остается сохранять коммуникацию с жителями Подмосковья и получать обратную связь от них. Губернатор Подмосковья выделил основные способы коммуникации с жителями: прежде всего, это личные встречи, добродел, соцсети, домовые чаты, электронная почта. Коммуникация с жителями необходима для своевременного решения возникающих вопросов и решения проблем.
«Для нас ежегодное обращение — это конкретный план действий, обязательный к исполнению. Всё то, о чём говорил губернатор, мы и ставим в основу нашей программы развития», — резюмировал Андрей Иванов.Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве многоквартирных домов в ходе своего ежегодного отчета перед жителями, также губернатор рассказал о дополнительных выплатах пенсионерам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.