Глава Одинцовского округа вместе с жителями открыл новый стадион

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Спортивный стадион включает в себя площадки для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, также площадки для настольного тенниса, беговые дорожки, яму для прыжков, детский спортивный комплекс и зону с тренажерами.
«В соответствии с программой губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Открытый стадион» новый спортивный объект будет доступен для всех: школьникам — во время занятий, а жителям — во внеурочное время. Уверен, что стадион станет вторым домом для всех любителей спорта и здесь начнут показывать самые лучшие результаты», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В рамках торжественного открытия стадиона, глава Одинцовского округа провел церемонию награждения победителей летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, которых наградил золотые значкиками ГТО и памятными статуэтками.
«Благодаря вашим достижениям и победам Одинцовский округ впервые в своей истории стал победителем летнего фестиваля ГТО в Подмосковье. Знаю, что в день соревнований погода вас не щадила – были дождь и ветер. Но вы смогли сконцентрироваться, собрать волю в кулак и достичь таких высоких результатов. Я вас поздравляю! Мы вами очень гордимся», – поздравил спортсменов глава муниципалитета.Читайте также:
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