Глава Одинцова Иванов осмотрел новое спортивное ядро в посёлке Летний отдых

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел новую воркаут-площадку и футбольное поле в посёлке Летний отдых. Поле после встречи главы муниципалитета с молодёжью реконструировали в ноябре прошлого года. А в августе 2023-го между футбольным полем и детским игровым городком открыли воркаут-площадку.
«По просьбам жителей мы сделали в центре посёлка спортивное ядро. В ноябре прошлого года здесь обновили футбольное поле. А потом выполнили второй наказ – построили воркаут-площадку. Здесь появились тренажёры, турник, стол для настольного тенниса и баскетбольное кольцо. Жители отметили, что получилось качественно, а объекты очень востребованы, особенно среди детей и молодых людей», – сказал Иванов.Площадь футбольного поля – 1250 кв м, площадки для воркаута – 150 «квадратов».
Читайте также:
Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья
Заслуженный артист России Денис Майданов проголосовал в Одинцове
Подмосковный депутат Голубков призвал жителей Подмосковья проголосовать на выборах
Лора Луганская