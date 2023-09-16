Глава Одинцова Иванов вместе с жителями Звенигорода поучаствовал в акции «Наш лес. Посади своё дерево»

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с активными жителями Звенигорода, школьниками и их родителями принял участие в ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево».
На территории обновлённого стадиона школы «КвантУм» имени Фабричнова в Супонево участники акции высадили 50 молодых кленов и столько же кустов дёрена. По информации главы муниципалитета, всего в Одинцовском округе в рамках акции организовано 37 площадок.
Иванов отметил, что стадион школы «КвантУм» полностью обновили в 2023 году. На стадионе сделали новое футбольное поле с искусственным газоном, заменили освещение, поставили трибуны, а также благоустроили территорию.
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«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня принимал участие в акции «Наш лес. Посади своё дерево». Это мероприятие проходит в Московской области на протяжении вот уже 10 лет. В этот день мы не только сажаем деревья, но и проводим время в прекрасном общении. Многие традиционно приходят с семьями, многие берут с собой друзей, соседей и коллег. Акция не только делает наш округ и Подмосковье ещё более зелёными и красивыми, но и прививает бережное отношение к природе, заботу об экологии. В этом году мы высаживаем почти 20 тысяч деревьев и кустов на 37 площадках. Общая площадь посадок — 3 гектара», — сообщил глава Одинцовского округа Иванов.
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Екатерина Коршунова