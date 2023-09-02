Глава Одинцовского городского округа Иванов рассказал об открытии второго корпуса гимназии №14

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с Днём знаний учителей и учеников гимназии №14. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Праздничная линейка прошла во дворе нового корпуса, который пристроили к основному зданию гимназии. В настоящее время около него облагораживается окружающая территория, проводится уборка помещений и повторно тестируется оборудование. Корпус рассчитан на 500 учеников и откроет свои двери 11 сентября.
По словам Иванова, линейка, прошедшая во дворе нового корпуса гимназии №14 в Одинцово – это важное событие для всего города, поскольку возвести это сооружение планировалось ещё 20 лет назад. В то время реализовать проект не получилось, но сейчас удалось наверстать упущенное.
Глава Одинцовского округа отметил, что появление корпуса на 500 мест разгрузит сразу несколько школ города.
Кроме того, открытие новой части гимназии позволит убрать вторую смену. В корпусе будут учиться школьники 6-11 классов, а в первом здании останется начальная школа.
Помимо этого, Иванов рассказал «Радио 1», что в этом году гимназия №14 получила новое спортивное оснащение в рамках проекта «Открытый стадион». Был обустроен новый школьный стадион, оборудованы площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, а также появились детский спортивный комплекс и площадка с тренажёрами.
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По словам Иванова, линейка, прошедшая во дворе нового корпуса гимназии №14 в Одинцово – это важное событие для всего города, поскольку возвести это сооружение планировалось ещё 20 лет назад. В то время реализовать проект не получилось, но сейчас удалось наверстать упущенное.
Кроме того, открытие новой части гимназии позволит убрать вторую смену. В корпусе будут учиться школьники 6-11 классов, а в первом здании останется начальная школа.
Помимо этого, Иванов рассказал «Радио 1», что в этом году гимназия №14 получила новое спортивное оснащение в рамках проекта «Открытый стадион». Был обустроен новый школьный стадион, оборудованы площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, а также появились детский спортивный комплекс и площадка с тренажёрами.
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Анастасия Чинкова