Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил завод «Виола» в Ершово

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил молочный завод «Виола» в Ершово. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Одинцово.
В рамках визита на завод по производству молочной продукции «Виола» Иванов осмотрел производственные мощности завода, посетил лабораторию, различные цехи и складские помещения.
13 октября завод в Ершово завершил очередной этап инвестиционного проекта, а также запустил обновлённую линию по производству плавленных сыров в «ваннах».
Отмечается, что проекты позволили предприятию нарастить максимальную производственную мощность в 23 тысячи тонн в год (предыдущий показатель составлял 15 тысяч тонн ежегодно).
По завершении осмотра помещений предприятия Андрей Иванов провёл совещание, на котором были рассмотрены проблемы, которые требуют скорейшего решения. Так, к ним относится работа с молодыми профессионалами и студентами училищ, предоставление льгот, поддержка инвесторов, а также вопросы импортозамещения.
«Виола» – российский производитель плавленных сыров и иной молочной продукции с финскими корнями. С 2022 года принадлежит мясопромышленной компании «Велком».
Читайте также:
Viola запустила новую производственную линию в Московской области
В Одинцове проверили благоустройство дворовых территорий
В подмосковном Красногорске наградили волонтёров
«Сегодня вместе с руководителем филиала и исполняющим обязанности генерального директора ООО «Виола» осмотрели производство. Несколько лет назад мы открывали здесь новую линию. Очень приятно, что, не смотря на все события и смену акционера, предприятие развивается. Сразу видно, что сохранена культура производства. Все то, что в свое время нам помогли создать финские партнеры, сейчас остается на высоком уровне качества, с точки зрения технологий и отношения к работе», – отметил Андрей Иванов.
Отмечается, что проекты позволили предприятию нарастить максимальную производственную мощность в 23 тысячи тонн в год (предыдущий показатель составлял 15 тысяч тонн ежегодно).
По завершении осмотра помещений предприятия Андрей Иванов провёл совещание, на котором были рассмотрены проблемы, которые требуют скорейшего решения. Так, к ним относится работа с молодыми профессионалами и студентами училищ, предоставление льгот, поддержка инвесторов, а также вопросы импортозамещения.
«Виола» – российский производитель плавленных сыров и иной молочной продукции с финскими корнями. С 2022 года принадлежит мясопромышленной компании «Велком».
Читайте также:
Viola запустила новую производственную линию в Московской области
В Одинцове проверили благоустройство дворовых территорий
В подмосковном Красногорске наградили волонтёров
Анастасия Чинкова