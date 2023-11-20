Глава Одинцовского округа Иванов обсудил экспертизу аварийности домов с их жильцами

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Руководство Одинцовского городского округа проводит опрос жильцов ветхих и аварийных домов в Голицыне, чтобы узнать, куда они предпочитают переселиться. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с жильцами старых домов №2А и №3 по Банному переулку. Обсудили проведение независимой экспертизы аварийности домов, вопросы благоустройства и ЖКХ
По словам Иванова, Управление жилищных отношений ведёт работу с жильцами аварийных домов по вопросу их переселения. Оно может осуществляться в рамках договора комплексного развития территорий или путём включения в формируемую государственную программу Московской области.
Как рассказал замглавы администрации Одинцовского городского округа Станислав Григорьев, в Банном переулке убрали мусор, поваленные и покосившиеся деревья. Иванов подчеркнул, что необходимо сформировать задачу муниципальному предприятию по содержанию территории зимой. Также глава поручил до конца декабря сделать освещение пешеходной тропы от Банного переулка до дома №15 по Звенигородскому шоссе.
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По словам Иванова, Управление жилищных отношений ведёт работу с жильцами аварийных домов по вопросу их переселения. Оно может осуществляться в рамках договора комплексного развития территорий или путём включения в формируемую государственную программу Московской области.
«Наши специалисты проводят опрос, уточняют, согласны ли собственники переселиться в другой населённый пункт или предпочитают остаться в Голицыне. По итогам мы сформируем подробный документ со всеми предложениями», – подчеркнул Иванов.Следственный отдел по городу Одинцово назначил три экспертизы по домам №№ 2, 2А и 3. Эксперты Минюста выйдут на объекты 30 ноября. После этого ориентировочно в феврале 2024 года будет подготовлено заключение.
«На 30 ноября мы назначили три экспертизы – судебные и строительно-технические. Поручили производство «Московской областной лаборатории судебной экспертизы при Минюсте России». Это самое компетентное экспертное учреждение, которое проводит подобного рода процедуры. 10 ноября мы получили три ходатайства от экспертов о том, чтобы предоставить им возможность провести обследование этих домов 30 ноября в полдень», – сообщил руководитель Следственного отдела города Одинцово Дмитрий Иванов.Он добавил, что у жителей домов есть две недели, чтобы подготовиться к визиту экспертов.
Как рассказал замглавы администрации Одинцовского городского округа Станислав Григорьев, в Банном переулке убрали мусор, поваленные и покосившиеся деревья. Иванов подчеркнул, что необходимо сформировать задачу муниципальному предприятию по содержанию территории зимой. Также глава поручил до конца декабря сделать освещение пешеходной тропы от Банного переулка до дома №15 по Звенигородскому шоссе.
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Лора Луганская