Глава Одинцовского округа Иванов проинспектировал ход капремонта школы

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход капремонта Кубинской школы имени В. П. Безбородова.
Андрей Иванов прибыл с рабочим визитом в Кубинку, где совместно с депутатом Московской областной думы Александром Барановым и начальником территориального управления Кубинка Евгением Степаненко проверил как продолжается ход капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Школа построена в 1968 году, с того момента капитальный ремонт в ней не проводили.
Специалисты начали строительные работы весной текущего года.
Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. Строители уже установили новые окна и уложили фасадную плитку, завершили чистовую отделку.
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Школа построена в 1968 году, с того момента капитальный ремонт в ней не проводили.
«Капитальный ремонт школы проводится под нашим постоянным контролем, на стройплощадке проводим оперативный штаб. Сейчас здесь работает 171 строитель и 7 единиц техники. До сдачи объекта меньше месяца, строительная готовность составляет 63,9 %. Динамику работ будем еще увеличивать», – рассказал Андрей Иванов.На данный момент специалисты проводят утрамбовку основания под будущий спортивный стадион на территории школы.
Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. Строители уже установили новые окна и уложили фасадную плитку, завершили чистовую отделку.
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Алиса Сергиенко