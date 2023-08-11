Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капремонта детского сада

В Подмосковье прогнозируется дождь, возможно с грозой. В течение дня ветер усилится до 15 м/с. Подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными.

Местами в Подмосковье сегодня идёт дождь, возможна гроза. В течение дня ветер усилится до 15 м/с.

При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:

— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;

— установить дворники на максимальную частоту работы;

— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;

— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;

— не останавливаться на обочинах.

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