Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капремонта детского сада

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
В работах задействована строительная бригада из 80 специалистов.
«Все процессы в графике: уже завершено возведение надземной части, в августе подрядчик приступит к остеклению, а в сентябре — к фасадным работам. Архитекторы постарались сделать здание уникальным. Так, для оптимальной инсоляции объекта каждая групповая ячейка запроектирована «каскадом», со сдвигом относительно предыдущей. Это добавит солнечного света во внутренние помещения. Кроме того, совместно с застройщиком проработаем вопрос размещения на территории спортивных игровых площадок и уличных теплиц», — рассказал Андрей Иванов.рассказал Андрей Иванов.В рамках проекта в детсаду оборудуют комфортную зону ожидания для родителей. диспетчерский пункт, музыкальный и спортивный зал, медицинский кабинет и другое.
В новом дошкольном учреждении разместиться 350 воспитанников от 1,5 до 7 лет.
Завершение строительства намечается на 3-й квартал следующего года.
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