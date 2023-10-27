Глава Одинцовского округа Иванов проверил качество школьных обедов

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского округа/Петр Горохов
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Саввинскую школу. Там он вместе с учениками проверил качество школьных обедов, предоставляемых комбинатом «Доброе кафе».
Это муниципальное учреждение общественного питания снабжает завтраками и обедами учащихся общеобразовательных школ в 65 филиалах на территории Одинцовского городского округа. К 1 сентября нынешнего года пищеблок Саввинской школы был доукомплектован новым пароконвектоматом, посудомоечной машиной, холодильником и морозильным ларем. В школе работает штат профессиональных поваров, периодически проходящих занятия по повышению квалификации.
Андрей Иванов вместе с учениками продегустировал новое меню, которое «Доброе кафе» будет предлагать в нынешнем учебном году. Ребята сами ставили оценки блюдам по пятибалльной системе. Пожарские котлеты, паста с соусом «Болоньезе» и сырники получили твердые «пятерки». Глава администрации округа отметил, что пища не только здоровая и питательная, но и вкусная.
Бренд-шеф муниципального автономного учреждения «Доброе кафе» Руслан Муталиев рассказал, что в ближайших планах кулинаров введение в рацион школьников новых овощных салатов, овощного рагу, шоколадного напитка, а также киви и мандаринов, чтобы ребята получали достаточно витаминов.
Андрей Иванов в завершение встречи пообщался с учениками 11-х классов и пожелал им успехов в учебе и при сдаче Единого государственного экзамена.
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Андрей Иванов вместе с учениками продегустировал новое меню, которое «Доброе кафе» будет предлагать в нынешнем учебном году. Ребята сами ставили оценки блюдам по пятибалльной системе. Пожарские котлеты, паста с соусом «Болоньезе» и сырники получили твердые «пятерки». Глава администрации округа отметил, что пища не только здоровая и питательная, но и вкусная.
Андрей Иванов в завершение встречи пообщался с учениками 11-х классов и пожелал им успехов в учебе и при сдаче Единого государственного экзамена.
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Александр Бойцов