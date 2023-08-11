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Глава Одинцовского округа Иванов заложил капсулу в основание новой поликлиники

11 августа 2023, 14:30

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Новая поликлиника на 390 посещений в смену появится в Одинцово-1.
В церемонии закладки капсулы глава Одинцовского округа Андрей Иванов принимал участие совместно с жителями муниципалитета, заслуженным врачом России Татьяной Воронюк и представителями компании-застройщика.


Строительные работы планируют завершить в 4 квартале 2024 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

«Микрорайон Одинцово-1 растёт, расширяется — и ему нужна достойная инфраструктура. Заложили капсулу в основание будущей поликлиники на 390 посещений в смену. Застройщик возведёт её в рамках своих социальных обязательств, после чего передаст в муниципалитет. В медучреждении будет как взрослое, так и детское отделение. Знаковое событие как для микрорайона, так и для города в целом. Уверен, что с появлением новой поликлиники общий уровень здравоохранения в округе вырастет», – рассказал Андрей Иванов.
На данный момент специалисты завершили работы ​по обустройству котлована и перешли к заливке фундамента.

​В рамках проекта строители оборудуют ​комфортную зону ожидания, зал для размещения детских колясок, врачебное отделение, комнаты матери и ребёнку, процедурные кабинеты, стоматологию и другое.

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Минтранс Подмосковья напоминает о строгом соблюдении ПДД во время дождя
11 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto / OLENA SAKHATSKA

В Подмосковье прогнозируется дождь, возможно с грозой. В течение дня ветер усилится до 15 м/с. Подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными.

Местами в Подмосковье сегодня идёт дождь, возможна гроза. В течение дня ветер усилится до 15 м/с.

При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:

— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;

— установить дворники на максимальную частоту работы;

— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;

— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;

— не останавливаться на обочинах.

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В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень.

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Вьетнам выдал России обвиняемого по делу о наркоторговле
Из Вьетнама экстрадирован россиянин, который обвиняется в наркоторговле
11 августа 2023, 15:59

Фото: iStock/Yingko

Правоохранители Вьетнама передали российским полицейским мужчину, который находился в розыске за сбыт наркотиков в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк агентству ТАСС.
Она заявила, что гражданину России предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, который был реализован преступной группой.  

Фигурант уголовного дела сбывал наркосодержащие вещества через интернет-магазин. Всего известно о шести эпизодах группы, отметила Волк. Обвиняемый скрывался от МВД, в связи с чем, был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать вьетнамским полицейским на территории страны, после чего, он был передан сотрудникам МВД РФ.  

Преступную деятельность россиянин вел с 2018 года. 

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Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капремонта детского сада
11 августа 2023, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Ход строительства нового детского сада на 350 малышей в микрорайоне Одинцово-1 проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Специалисты уже завершили монолитные работы, на данный момент проводят кладку внутренних стен и перегородок, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В работах задействована строительная бригада из 80 специалистов.
«Все процессы в графике: уже завершено возведение надземной части, в августе подрядчик приступит к остеклению, а в сентябре — к фасадным работам. Архитекторы постарались сделать здание уникальным. Так, для оптимальной инсоляции объекта каждая групповая ячейка запроектирована «каскадом», со сдвигом относительно предыдущей. Это добавит солнечного света во внутренние помещения. Кроме того, совместно с застройщиком проработаем вопрос размещения на территории спортивных игровых площадок и уличных теплиц», — рассказал Андрей Иванов.рассказал Андрей Иванов.
В рамках проекта в детсаду оборудуют комфортную зону ожидания для родителей. диспетчерский пункт, музыкальный и спортивный зал, медицинский кабинет и другое. 


В новом дошкольном учреждении разместиться 350 воспитанников от 1,5 до 7 лет. 

Завершение строительства намечается на 3-й квартал следующего года.
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#одинцово
#строительство
#андрей иванов
#человек
#здание
#детсад
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Истязавшую приемных детей-инвалидов россиянку отправили в колонию на 3,5 года
Истязавшая приемных детей жительница Ставрополья получила 3,5 года колонии
11 августа 2023, 15:20

Фото: iStock/Giuda90

В Ставропольском крае суд приговорил к 3,5 годам колонии женщину, которая истязала приемных детей. Об этом сообщает СУС К России по региону.
Приемная мать избивала малолетних детей-инвалидов на протяжении длительного времени. У несовершеннолетних не было спальных мест, нормального питания. Условия гигиены малолетних также были не соблюдены.   Замученные дети были изъяты из семьи и отправлены в детский дом.  

На допросах женщина заявляла, что наносила телесные повреждения детям в воспитательных целях и не признавала вину. Суд назначил обвиняемой 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима, сообщили в ведомстве.

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#суд
#дети
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#наказание
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Подольск попал в лидеры среди российских городов по вводу жилья
11 августа 2023, 15:12

Фото: Минжилполитики МО

Городской округ Подольск включён в число лидеров среди российских городов по объёму введённого за 2022 год жилья. Он вырос более чем в два раза - на 136,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
«За прошлый год в муниципалитете было построено 274 тыс кв метров жилой недвижимости. Это позволило Подольску занять 26-е место в федеральном рейтинге», – говорится в сообщении. 
В министерстве добавили, что в 2022 году в муниципалитете ввели эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью более 42 тыс кв метров. Ключи от квартир получили почти 500 обманутых дольщиков

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#подмосковье
#московская область
#строительство
#минжилполитики мо
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#подольск
#дольщики
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Синоптик Тишковец пообещал аномальную жару в Москве на следующей неделе
11 августа 2023, 14:51

Фото: iStock/Chalabala

После дождливых выходных в Москве на следующей неделе температура воздуха прогреется до 33 градусов жары. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30…+33, что на 10 градусов выше климатической нормы», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, 17 августа такая высокая температура приблизится к рекорду 1954 года. В тот день воздух прогрелся до 33,5 градусов. Однако жара продержится всего пару дней и отступит к выходным, заключил синоптик.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков также рассказал, что погода в московском регионе становится неустойчивой. Виной тому – южный циклон. Жителей Москвы и Подмосковья в предстоящую неделю ожидают грозы и тепло.

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#регион
#telegram
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С космодрома Восточный запустили созданную в Химках станцию «Луна-25»
11 августа 2023, 14:46

Фото: администрация г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников НПО имени С. А. Лавочкина с успешным запуском автоматической станции «Луна-25», созданной на этом предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Поздравляю всех сотрудников! В нашем городе работают талантливые ученые, инженеры, испытатели, которые прославляют Химки далеко за пределами страны. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы реализуем для молодых учёных программу «Социальная ипотека». Так, в этом году 12 сотрудников получат сертификаты на покупку жилья», – отметил Волошин
«Луна-25» отправилась к естественному спутнику Земли с космодрома Восточный. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией оторвалась от стартового стола 11 августа в 2:10.57 по московскому времени.    Разработка совершит посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы. Работа на лунной поверхности продлится в течение одного года.

Ранее станция прошла предполётную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат», который также разработали в НПО имени С.А. Лавочкина. Аппараты создавались с использованием только российских элементов и последних открытий в космическом приборостроении.

«Луна-25» станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Советские аппараты прилунялись в экваториальной зоне Луны. Новой станции предстоит обеспечить посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Возвращаемого аппарата у неё нет. 

НПО имени С. А. Лавочкина также создаёт космические аппараты для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, что будет способствовать динамичному развитию северных регионов России.

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#подмосковье
#химки
#луна
#космос
#наука
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Сальдо назвал сроки ремонта Чонгарского моста
Сальдо: На ремонт Чонгарского моста потребуется не менее одно-двух месяцев
11 августа 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо сообщил, что ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста займет не менее одного-двух месяцев. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что более быстрому завершению восстановительных работ мешают сложности технического плана.

Губернатор подчеркнул, что специалисты занимаются изучением ситуации, чтобы выработать решения по скорому восстановлению.  

По предварительным прогнозам, ремонт моста завершится через один-два месяца, заявил Сальдо. Руководитель региона сообщил, что повреждение моста не сказалось на снабжении российских войск техникой. 

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#мост
#губернатор
#ремонт
#специалисты
#всу
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Космонавт Артемьев раскрыл, как начать создание лунной базы
Космонавт Артемьев: «Начать надо с разведывательных миссий»
11 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Nastco

Космонавт Олег Артемьев заявил, что процесс создания лунной базы, в первую очередь, следует начать с разведывательных миссий.
«Начать надо с разведывательных миссий. Надо посмотреть, прилететь туда, прилуниться, отработать этот этап, вернуться к тому, что мы когда-то умели, то есть научиться прилуняться. Ну и затем, конечно же, исследовать то место, где в будущем может быть эта лунная база», — сказал в беседе с RT Артемьев.

Он уточнил, что роль подобных разведывательных миссий состоит, в том числе, и в том, чтобы вообще понять, целесообразно ли строить на Луне базу.

До этого, космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что построить лунную базу в кратере действительно реально.

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#луна
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#ракеты
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