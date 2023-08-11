Глава Одинцовского округа Иванов заложил капсулу в основание новой поликлиники

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Строительные работы планируют завершить в 4 квартале 2024 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
«Микрорайон Одинцово-1 растёт, расширяется — и ему нужна достойная инфраструктура. Заложили капсулу в основание будущей поликлиники на 390 посещений в смену. Застройщик возведёт её в рамках своих социальных обязательств, после чего передаст в муниципалитет. В медучреждении будет как взрослое, так и детское отделение. Знаковое событие как для микрорайона, так и для города в целом. Уверен, что с появлением новой поликлиники общий уровень здравоохранения в округе вырастет», – рассказал Андрей Иванов.На данный момент специалисты завершили работы по обустройству котлована и перешли к заливке фундамента.
В рамках проекта строители оборудуют комфортную зону ожидания, зал для размещения детских колясок, врачебное отделение, комнаты матери и ребёнку, процедурные кабинеты, стоматологию и другое.
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