Глава Одинцовского округа Иванов встретился с жителями военных городков

Фото: пресс-служба Одинцовского городского округа
На территории Одинцовского округа расположено большое количество военных городков. Ранее они находились на балансе Министерства обороны.
За это время накопились проблемы, связанные с инженерными коммуникациями, дорогами, социальной инфраструктурой. Муниципалитет постепенно принимает городки на свой баланс и решает вопросы. Дополнительные трудности связаны с тем, что ещё не всё имущество передали округу.
Рабочую встречу по этому вопросу провёл 27 октября глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Многие вопросы касались городка Кубинка-10. В числе основных тем – ввод в строй новых очистных сооружений на улице генерала Вотинцева и капремонт многоквартирных домов. Построенную станцию очистки пока ввести в эксплуатацию не удаётся. Глава поручил проинспектировать объект, взять на баланс и начать эксплуатацию.
Чтобы решить проблему ремонта домов создадут дополнительный список МКД. Их предстоит добавить в областную программу капитального ремонта. Если решение окажется положительным, то их отремонтируют до конца 2025 года.
Строительство в Кубинке поликлиники и ФАПа ещё более сложная задача. По действующим нормативам городкам хватает медучреждений. Чтобы включить новые объекты в профильную госпрограмму Московской области, нужно доказать Министерству здравоохранения, что на территории живёт больше жителей. Возможно, сделать это удастся с помощью данных последней переписи населения.
Чтобы улучшить транспортную доступность военного городка и ликвидировать пробки, нужно построить сразу две эстакады. На будущей недели по поручению главы в Генеральный план муниципалитета будут внесены изменения. После чего начнётся проработка доступных вариантов финансирования.
Следующее совещание с подведением предварительных итогов состоится через месяц.
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Рабочую встречу по этому вопросу провёл 27 октября глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Многие вопросы касались городка Кубинка-10. В числе основных тем – ввод в строй новых очистных сооружений на улице генерала Вотинцева и капремонт многоквартирных домов. Построенную станцию очистки пока ввести в эксплуатацию не удаётся. Глава поручил проинспектировать объект, взять на баланс и начать эксплуатацию.
«Много вопросов, касающихся уличного освещения. Те объекты, которые нам уже переданы Министерством обороны, поэтапно включаются в региональную программу «Светлый город». К примеру, улица генерала Вотинцева. Наружное освещение там восстановлено. Сама проезжая часть осталась у Министерства обороны. Она до сих пор не освещена», – сказал Андрей Иванов.Жители считают, что нужно построить сразу два спортивных объекта – стадионы в Кубинке-2 и Кубинке-10. Земельные участки есть. Открытым остаётся вопрос финансирования. Современный стадион с отапливаемыми раздевалками, водоснабжением и ограждением оценивается в 300 млн рублей. Андрей Иванов предложил на начальном этапе сделать освещенные поля. Когда появятся дополнительные средства, развитие спортивных объектов продолжат.
Строительство в Кубинке поликлиники и ФАПа ещё более сложная задача. По действующим нормативам городкам хватает медучреждений. Чтобы включить новые объекты в профильную госпрограмму Московской области, нужно доказать Министерству здравоохранения, что на территории живёт больше жителей. Возможно, сделать это удастся с помощью данных последней переписи населения.
Чтобы улучшить транспортную доступность военного городка и ликвидировать пробки, нужно построить сразу две эстакады. На будущей недели по поручению главы в Генеральный план муниципалитета будут внесены изменения. После чего начнётся проработка доступных вариантов финансирования.
Следующее совещание с подведением предварительных итогов состоится через месяц.
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Мария Фирсова