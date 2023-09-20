Глава округа Балашиха Сергей Юров выразил благодарность за поддержку губернатору Подмосковья.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
«Благодарю за поддержку нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. На месте пообщались с пострадавшими. У людей много вопросов — где жить, как забрать вещи, что делать с ипотекой, что делать с пострадавшими автомобилями и многие другие — обязательно всем поможем и поддержим», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
«Сегодня в нашем городе произошла трагедия. Обрушение дома, к сожалению, унесло жизни людей, многие пострадали, в том числе спасатели. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — добавил Сергей Юров.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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