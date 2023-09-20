Глава округа Балашиха Сергей Юров выступил перед пострадавшими жильцами дома

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что восстановление дома на Октябрьской улице, пострадавшего от взрыва газа, займет много времени — не месяц и не два.
Сергей Юров отметил, что «скорее всего, часть дома будет разбираться и строиться заново».
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
На месте происшествия работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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«Тем, кого не смогут приютить родственники, предоставят временное жилье. При этом все вещи, которые найдут под завали перенесут в специальный склад, который организуют позже», — сказал глава муниципалитета.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
На месте происшествия работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Следователи проводят обыски в УК и газовой компании после взрыва в Балашихе.
Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
Алиса Сергиенко