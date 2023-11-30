Глава Каширы Шувалов поучаствовал в марафоне «Муниципальный диалог»

Фото: администрация городского округа Кашира
В рамках марафона «Муниципальный диалог» в Москве прошла проектно-аналитическая сессия «Строительство и ЖКХ».
Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления вместе с Минстроем РФ.
Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов участвовал в первом дне марафона. В центре внимания были вопросы благоустройства, модернизации ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и КРТ. На повестке были вопросы капремонта и эксплуатации домов.
Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.
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Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов участвовал в первом дне марафона. В центре внимания были вопросы благоустройства, модернизации ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и КРТ. На повестке были вопросы капремонта и эксплуатации домов.
«А также установления и разграничения ответственности между ОМСУ, развития жилищного строительства, сокращения инвестиционно-строительного цикла и снижения административной нагрузки. Было интересно. А самое главное – этот опыт мне лично пригодится в работе»,-сообщил глава Каширского округа Михаил Шувалов.Чтобы разработать подходы к решению задач сформировали федеральную проектную команду. В неё вошли главы муниципальных образований, а также эксперты федерального и регионального уровней.
Ранее каширские образовательные учреждения поучаствовали в осенней акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». За время акции собрали и сдали 3 тонны макулатуры. Главной целью акции является экологическое образование и просвещение населения.
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Мария Фирсова